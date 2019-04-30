Воздушные шары, море цветов, флажки, флаги, знамена. Стройные колонны проходят перед трибунами, где важные дяденьки в костюмах приветственно машут идущему мимо пролетариату и интеллигенции. В воздухе царит благостное, доброе, весеннее, чарующее напряжение. …Утро красит нежным светом стены древнего Кремля… несется из колоколов-громкоговорителей. Ураааа!!! Наступил праздник весны и труда – 1 Мая. «Первомай шагает по стране» – любимый лозунг того времени.

Именно таким помнят этот день рожденные и выросшие в СССР. Именно таким он остался в фотоархивах. С того момента, когда щелкнул затвор фотоаппарата, вылетела, как говорили раньше, птичка, прошло 33 года. Эти кадры шымкентский журналист Николай Дорогов сделал на первомайской демонстрации в 1986 году. В разгар перестройки, когда взамен устоявшимся лозунгам пришли новые слова: гласность, мЫшление (ударение именно на первом слоге), которые потихоньку внедрялись в сознание советского человека. До развала Союза оставалось еще 5 лет, но об этом простой советский человек не знал и жил по устоявшимся социалистическим канонам.

Праздников было меньше чем сейчас, но все они были любимыми, к ним готовились с особым трепетом. Ведь демонстрация 1 Мая – это не только марш по центральной площади города, но и возможность встретиться с теми, кого не видел сто лет, для модниц это как дефиле по подиуму. В общем, выход в свет.

Наверное поэтому подготовка к 1 мая, мероприятию массовому, носила массовый характер. Простите за тавтологию. Начнем с того, что по традиции полагалось к этому времени привести дом в порядок, побелить, покрасить. Постараться по великому блату приобрести наряд и новую обувь. И не важно, что после демонстрации все женщины, девочки возвращались домой босиком из-за натертых мозолей! Главное было в них прийти на парад.

Многие из нас помнят эту всепоглощающую атмосферу всеобщего ликования. А уж кричать «Ураааа» протяжно, громко, поверьте, никто не заставлял. Это сейчас психотерапевты любят советовать, что нужно избавляться от негативных эмоций диким ором. Видимо, нам в советское время всеобщее горлодрание доставляло огромное удовольствие и прибавляло бодрости духа.

Атрибуты – весенние ветки с цветами, сами цветы – школьники делали на уроках труда. Тогда никому даже не пришло бы в голову, что все эти прибамбасы можно купить, заказать, а тем более провести через тендер. За оформление отвечали предприятия, и, надо сказать, подход был инновационный, как сказали бы сейчас, творческий.

Особых слов заслуживает предпраздничная муштра. Несколько недель перед праздником ученики школ в определенное время собирались на площади Ленина, чтобы разучивать нехитрые упражнения с обручами, цветами и лентами. Десятки репетиций перед главным выступлением на 1 Мая.

Стоять в колонне в ожидании своего выхода можно было долго. Но ожидание не было утомительным. Мужчины, как правило, успевали несколько раз нырнуть в соседний уютный дворик, чтобы принять для еще большего веселья портвейна. Дети уплетали мороженое и берегли воздушные шарики. Ведь этот надутый шар так хотелось принести обратно домой в целости и сохранности.

Как и сейчас манили всех отдыхающих ароматы, исходящие от раскаленных мангалов. А госторговля в этот день «выбрасывала» на прилавки те продукты, что в обычные будничные дни купить было сложно.

В целом же было в Первомае чарующее дуновение приближающегося лета. Школьники загибали пальцы, подсчитывая, сколько дней осталось до последнего звонка.

А еще именно 1 Мая стартовал купальный сезон, у обладателей «запорожцев», «жигулей», «москвичей» появлялась прекрасная возможность отправиться всей семьей на природу. Частных огороженных территорий возле рек, как сейчас, не было. И можно было расположиться где душа пожелает.

Праздник от нас никуда не делся, и сегодня 1 Мая в Казахстане – важная дата и выходной, торжество просто чуть-чуть изменило свое название. Теперь мы отмечаем День единства народа Казахстана, и как здорово, что многое, что вызывало душевный трепет от первомайских демонстраций, мы оставили: идем по площадям, гуляем в парках, едим шашлык и мороженое, в общем празднуем. Только разве что не кричим: «Ура», хотя кто нам может помешать это сделать. С Днем единства народа Казахстана! Ура!!!

Ирина Казорина