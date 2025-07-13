Страна советов

Недавно у букиниста наткнулась на книгу довольно-таки крупного формата. В хорошей сохранности. «Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», 1959 год». Название книги – «Подруга».

Раньше о ней я даже не слышала. Полистала и захотела купить. Почему? А потому, что даже спустя более полувека чувствуется, что она издана с невероятной любовью к читателю: в ней много полезной и разной информации, пусть местами и устаревшей. Книга прекрасно проиллюстрирована, собрана. В доинтернетную эпоху ей просто цены не было!

Вызвало улыбку предисловие, вот цитата из него: «Эта книга предназначена для тебя, дорогая подруга, дорогая советская девушка, вступающая в жизнь. В нашу светлую, радостную, волнующую, не всегда легкую, но такую прекрасную жизнь, о которой мечтали, борясь, наши деды и прадеды, о которой мечтают миллионы твоих сверстниц за рубежами нашей социалистической Родины…»

Эх, где та советская девушка?! Сейчас ей лет 80, не меньше. Интересно, как часто она открывала эту книгу, давала почитать ее подругам на денек-другой…

По сути, это сборник полезных советов на все случаи жизни.

Эта книга «Подруга» и подсказала тему новой странички РАБАТа. Мы собрали для вас, уважаемые читатели, подборку нестареющих житейских советов. И разделили их по темам.

А поскольку объем информации получился большой, то мы «растянем» ее на несколько ближайших номеров.

Как мы храним документы?

О, вот с хранением документов, уверена, у многих из нас не все в порядке. Даже если они в файлах лежат одной кучей в ящике письменного стола или пакете.

…Так устроена наша жизнь, что только ребенок появился на свет, как тут же стал «обрастать» документами. Сначала свидетельство о рождении, медкарточка, а если чуть забежим вперед, то аттестат об окончании школы, потом диплом, свидетельство о браке, документы на движимое и недвижимое имущество и т.д.

Хотя сегодня большая часть документов хранится в электронном виде, документы в бумажном варианте никто не отменял. И вот тут возникает вопрос: как и где их хранить?

Потому что сохранность этих документов очень важна. У них две задачи: первая – быть вдали от посторонних глаз, вторая – хоть и быть в надежном месте, но всегда под рукой, чтобы необходимую документацию можно было найти в любой момент.

Начнем с первого этапа – сортировки.

Сортировка

Да, речь пойдет об обычной сортировке. Перебирая документы, смотрите на сроки их действия. Не исключено, что при сортировке вам попадутся бумаги с истекшим сроком давности. Подумайте, возможно, стоит их порвать и выкинуть? Но не переусердствуйте, без фанатизма.

Рассортируйте документы по категориям:

* личные документы (паспорт, свидетельства, дипломы);

* финансовые документы (договоры, квитанции, страховки);

* медицинские документы (карты, анализы, рецепты);

* документы на недвижимость и транспорт;

* гарантийные талоны и инструкции.

К слову, квитанции об оплате коммунальных услуг можно хранить три года, гарантийные талоны, скажем, на бытовую технику – до окончания срока гарантии.

Системы хранения

Документы удобно хранить в файлах. Их можно поместить в папки с застежками или конверты с клапанами.

Для создания домашнего архива подойдут:

* папки-регистраторы с разделителями;

* пластиковые боксы с крышками;

* специальные архивные короба;

* многостраничные файлы-портфолио.

Где хранить?

Обычные места – в ящике письменного стола, тумбочке, шкафу. Важно, чтобы при хранении документы были защищены от влаги, пыли и ультрафиолетовых лучей.

Цифровая версия

Для полной надежности следует создать электронные копии ваших важнейших документов. Их надо отсканировать и хранить в зашифрованной папке на компьютере или в защищенном облачном хранилище. Это станет дополнительной страховкой на случай утери оригиналов.

Доверяй, но проверяй!

Эксперты советуют раз в полгода просматривать домашний архив. Так вы избавитесь от ненужного и обновите систему маркировки.

Четко и грамотно организованная система хранения документов избавит вас в будущем от стресса и сэкономит время.

Как покупать букеты цветов?

На днях мне подарили букет цветов. Красивый! Видно было, что от души. Но, поскольку живу я на этом свете давно, сразу поняла, что покупателю «впарили» букет со скрытым изъяном. При его распаковке дома выяснилось, что таких изъянов было несколько.

Да, у шымкентских цветочных мошенниц свои «фирменные» секреты.

1. Объемный букет. Он делается за счет мощной упаковки, а также за счет бумажных «колобков», помещаемых между стеблями цветов или мини-букетами. Так создаются «пышность» и требуемый объем.

2. Стебелек к стебельку. В этом букете нежный стебель увядающей розы был усилен более мощным давно обезглавленным стеблем. Их просто вместе обмотали скотчем.

3. «Свежие розы, утром завезли». Не верьте! Как минимум неделю они пролежали в холодильнике. Свежесть розы проверяется легким нажатием на основание бутона. Замечено, если лепестки осыпаются, то цветок старый.

К слову, срез стебля должен быть светлым и уж точно без слизи.

Понюхайте – увядающие цветы теряют аромат.

4. Неискушенному покупателю, желающему купить именно голландские розы, под видом дорогих импортных цветов запросто могут продать обычные розы, в крайнем случае – местные сортовые. Главное – красиво и достойно упаковать.

Самое очевидное отличие голландских роз – толстые стебли и крупные бутоны (от 5 см в диаметре).

Цвет у голландских роз насыщенный, без «химического» оттенка.

5. «Будет стоять месяц!» А теперь о сроках жизни букета. Разумеется, при идеальном уходе.

Розы простоят 7-10 дней.

Тюльпаны, герберы – 5-7 дней.

Хризантемы, альстромерии – до двух недель.

Вам обещают больше – месяц?! Не будьте наивны, это просто маркетинг.

6. «Скидка 50%!» Как только продавец видит потенциального покупателя, так начинает зазывать: «Скидка 50 процентов!» Это тоже грубый, примитивный маркетинговый ход. Сначала цены задерут до небес, а потом типа снижают. Особенно это очевидно в праздничные дни. Просто не обращайте внимания.

Так как тут быть? Как купить красивый букет? Такой, чтобы потом за него не краснеть перед дорогим человеком?

Есть один универсальный совет: выбирайте букет вместе с продавцом. По отдельности каждый цветок! Так он и выглядеть будет классно и простоит максимально долго.

Отношение к деньгам

Многое, очень многое, хотя и не все, зависит в нашей жизни от денег. Точнее – от нашего отношения к ним.

И в этой важной сфере есть свои правила и советы более успешных, чем мы, людей:

1. Откладывайте деньги. Делайте «подушку безопасности». У вас нет «лишних» денег? Есть! Вы это поймете, как только сделаете первую «заначку».

2. Контролируйте свои расходы. Меньше лишнего хлама. Знаю женщину, которая схватилась за голову, когда ей пришлось переезжать в Алматы. Собирая свои вещи для переезда, упаковывая их в коробки, она ужаснулась тому, сколько ненужных вещей успела насобирать за свою жизнь! Они ей не пригодятся в новой жизни. Сувениры, привезенные из заморских стран, пледы, картины, книги, посуда… Обойтись можно гораздо меньшим числом предметов.

3. Будьте финансово ответственными. Никаких долгов, кредитов, займов. Берете чужие, а отдаете свои!

4. Экономьте на всем, на чем только возможно. Сэкономленные деньги – это заработанные деньги. Пропустите автобус, лучше пройдитесь пешком. Не покупайте готовые пельмени – налепите сами. Сразу много – и заморозьте. Так вы сэкономите не только деньги, но и ваше время – тоже дорогой ресурс.

Тратьте меньше, чем вы зарабатываете, – это самое главное правило финансовой грамотности.

5. Следите за скидками, бонусами, акциями. Это очень экономит бюджет. Не стесняйтесь спрашивать про скидки, кэшбеки и бонусы. Дожидайтесь сезонных распродаж на приглянувшуюся вам вещь. Торгуйтесь с продавцами, не только на рынке, но даже и в отдельных бутиках.

Дочь призналась, что в ее детские годы она очень стеснялась, когда я торговалась на рынке с продавцами за каждую копейку, перевешивала покупаемые продукты. И ничего, сегодня она сама мне фору даст. Понимает, что бьется за свои деньги, а не чужие.

6. Повышайте свою финансовую грамотность. Инвестируйте. Интересуйтесь «механизмом» депозитов.

7. Храните деньги в квадратных метрах.

8. Ходите в магазин и на рынок со списком. Магазины нацелены на раскрутку покупателей.

Фарида Шарафутдинова