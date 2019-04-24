Кандидат в Президенты Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич свободно владеет государственным языком.

23 апреля 2019 года в Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения государственным языком Токаева Касым-Жомарта Кемелевича.

Лингвистический экзамен был проведен по всем трем этапам: написание письменного задания на тему, чтение печатного текста и публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут. После сдачи экзамена состоялось обсуждение и подведение итогов лингвистической комиссией.

Работа комиссии осуществлялась открыто и гласно, а средства массовой информации получили возможность наблюдать процесс принятия решения. На заседании присутствовал член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Ляззат Сулеймен.

Темой письменной работы была «Поэзия и проза Абая Кунанбаева». В содержании письменной работы прослеживалось глубинное знание творчества Абая и его произведений. Письменная работа оценивалась по содержанию, стилю, орфографии и пунктуации. Тема письменной работы была полностью раскрыта.

Во втором задании претендент эмоционально, выразительно, верно интонируя прочел отрывок из сборника рассказов и повестей Шерхана Муртазы «Мынбулак».

Третьим заданием было 15-минутное выступление на тему «Геополитика современного Казахстана». Кандидат полностью раскрыл данную тему, говорил на хорошем литературном языке, грамотно выстраивая предложения и свои мысли.

По результатам состоявшегося экзамена лингвистическая комиссия открытым голосованием единогласно приняла решение о том, что кандидат в Президенты Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич свободно владеет государственным языком