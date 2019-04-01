Делегация из Северного Казахстана встретилась с жителями Толебийского района. Они агитируют южан переезжать на север.

Представители акимата двух районов Тайыншы и Магжана Жумабаева рассказывают об обеспечении жильем, о трудоустройстве, об особенностях края. Особенно заинтересовал слушателей рассказ Нуржамал Тамбетовой, уроженки Казыгуртского района, проживающей в Северном Казахстане уже четвертый год.

Когда я приезжаю на юг, то мне говорят, приехала северянка, а на Севере говорят: вон твои южане переехали. Но я казахстанка И каждый должен понимать значение переселения для страны и для будущего молодых, — рассказывает Нуржамал Тамбетова, заведующая методическим отделом в М.Жумабаевком районе СКО.

До этого делегация была в Мактаральском, Сарыагашском, Келесском и Сайрамском, Арысском районах, а также встретилась с шымкентцами. В ходе встречи говорили о подъемных, о господдержке. Дома в Тайыншы стоят от 300 тысяч тенге. Для ведения хозяйства земли достаточно, востребованы дипломированные специалисты , а также машинисты, трактористы, электрики и ветеринары. Как обстоят дела на севере страны южане могут увидеть сами. Проезд за счет приглашающей стороны.

В рамках программы «Еңбек» из регионов с избытком трудовых ресурсов в Северный Казахстан переселяют жителей южных областей. Кто поддерживает инициативу Елбасы может уже в конце недели поехать в Северный Казахстан.

Сбор 6 апреля, возле бывшего горакимата, по проспекту Тауке-хана, в 14 часов дня.

Шынар Оразова