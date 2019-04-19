Делегация из Северного Казахстана в очередной раз встретилась с жителями Шымкента и Туркестанской области. Приезжие гости снова агитируют южан переезжать на север, где ощущается острая нехватка кадров.

Обеспечить стабильной работой и хорошим жильем обещают делегаты из Северного Казахстана. Приезжие гости призывают шымкентцев и жителей Туркестанской области переезжать на север страны. И обещают выгодные условия. Переехать в другую область в поиске лучшей жизни решил и Зафаржан Смагулов. Мужчина ― безработный. По образованию учитель физики. У мужчины подрастает трое детей, их нужно обеспечивать. Вот Зафаржан и задумался о работе на Севере.

Зафаржан Смагулов: «Сегодня я услышал, что на Севере требуются учителя, хочу побольше разузнать об этом, нужны ли им преподаватели физики. Если нет, то в принципе я готов и работать руками. Заведем с женой хозяйство, будет трудиться».

Северный регион страны страдает от нехватки специалистов. Так, в район Магжана Жумабаева, что на севере Казахстана, больше всего требуются работники в области сельского хозяйства: механизаторы, трактористы, техники-инженеры и зоотехники. Вакансий много, главное ― желание работать.

Габит Сактаганов, заведующий сектором по анализу рынка труда отдела занятости и социальных программ района Магжана Жумабаева, СКО:» У нас 249 вакансий, в сфере образования у нас 61 вакансия, в сфере здравоохранения 29, в сельском хозяйстве 109 вакансий. Если человек хочет трудоустроиться мы его приглашаем к нам».

Условия для переезда на север страны создает государство. Переселенцам на каждого члена семьи выплачивают единовременную материальную помощь в размере 88 тысяч тенге. Кроме того, государство выделяет средства и на аренду или выкуп жилья. Для семьи из пяти человек эта сумма составит порядка 600 тысяч тенге. А между тем, на севере страны дом в ауле можно приобрести от 200 тысяч тенге и выше.

Дария Ордабаева, пресс-секретарь Центра занятости акимата г.Шымкента: «Возможность переехать на Север многим нравится. Так, за 2 года заявки подали 726 человек. В этом году из города Шымкент в Северный регион страны планируется переселить 54 семьи, а это 216 человек. Их мы трудоустроим и обеспечим жильем»

Желающих переехать на север или получить больше информации просят обращаться в центр занятости по месту жительства.