В Шымкенте и в Сайрамском районе прошла ярмарка вакансий для переселенцев и внутренней миграции. На ней делегаты из северных регионов предложили свободные вакансии и призвали южноказахстанцев переселиться в северные регионы нашей страны.

Основная цель, в соответствии с поручением главы Государства, регулировать внутренние миграционные процессы и повысить сбалансированность трудовых ресурсов, равномерно расселить население, добровольно переселить граждан из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные северные регионы республики.

В ходе ярмарки гости из Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областей предложили порядка ста свободных рабочих мест, начиная с вакансии на государственную службу и заканчивая свободными рабочими местами в сфере сельского хозяйства и социальной сфере. Наряду с этим, гражданам, желающим открыть своё дело и заняться бизнесом, со стороны государства обещано жилье, земельный участок, полный социальный пакет, а также все переселившиеся семьи будут находиться на постоянном контроле акимата.

В своей речи, руководитель Южно-Казахстанского областного управления координации занятости и социальных программ М. Отаршиев отметил, что жители положительно оценивают проводимые мероприятия, и в связи с этим, увеличивается численность людей, желающих переселиться в северные регионы.

«В результате информационно-разъяснительных работ, проводимых в густонаселенных районах, имеется достаточное количество желающих переселиться в вышеуказанные области. В частности, в 2015-2017 годы в северные регионы переселилось 347 семей с 1392 членами. Стоит отметить, что в текущем году планируется переселить 665 семей», — сказал Мухит Отаршиев.

Правительством внедрены новые изменения в законодательство для создания условий переселенцам. В частности, для переселения в северные регионы нашей страны каждому члену семьи выдаётся материальная помощь в размере 84 175 тенге. Кроме того, для аренды жилья и оплаты коммунальных услуг выделяется до 72 150 тенге.

Наряду с этим, предпринимателю, открывшему рабочие места и принявшему на постоянную работу сроком на 3 года не менее пяти переселенцев, за каждого принятого работника выплатят порядка 1 082 250 тенге субсидий.