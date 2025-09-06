С начала года 35 семей из Шымкента переехали на север Казахстана

В этом году из Шымкента в северные регионы страны переехали 35 семей. Большинство из них обосновалось в Павлодарской области. Также ряд семей переехал в Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Северо-Казахстанскую, Абайскую и Улытау области.

Айгерим Нурбекова, прожившая в Шымкенте 25 лет, переехала в город Шемонаиха Восточно-Казахстанской области, почти месяц назад. По словам Айгерим, государственная поддержка позволяет спокойно обустраивать жизнь на новом месте.

Айгерим Нурбекова: «Я переехала почти месяц назад. Получила государственную помощь, устроилась директором Центра занятости. Снимаем жильё, аренду оплачивает государство. Муж выиграл грант, собирается открыть бизнес. Дети учатся в казахской школе. Если найдём подходящий дом, государство оплатит половину стоимости».

Семьи, переехавшие на север, обязаны прожить и проработать в регионе не менее пяти лет. В этом году по специальному соглашению из Шымкента переселились 35 семей. Всем предоставлена государственная поддержка, трудоустройство, жильё и единовременная помощь по 275 тысяч тенге на каждого члена семьи для компенсации дорожных расходов. Кроме того, предусмотрено финансирование аренды жилья на 12 месяцев.

Нуртаза Мынбаев, начальник отдела Центра занятости Абайского района: «По установленной квоте, семьи направляют в Карагандинскую, Улытаускую, Павлодарскую, Восточно-Казахстанскую, Абайскую области. В Акмолинскую область принимают граждан со статусом КАНДАС. В целом планируется отправить тысячу человек для восполнения дефицита кадров. На аренду жилья в городе выделяется 30 МРП, в сельской местности — 21 МРП».

По состоянию на 31 декабря 2024 года из Шымкента на север переехали 159 семей, всего 592 человека.