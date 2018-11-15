В Туркестанской области и Шымкенте ведется активная работа по добровольному переселению в Северные регионы Республики.

В этом году из нашей области переселились и получили соответствующие выплаты 263 семьи — 1112 человек. Это 40 % от общего числа всех переселившихся в республике». Тем не менее именно с юга страны, где жители отличаются предпринимательской жилкой и умением работать, ждут переселенцев в Северо-Казахстанской области. В очередной раз в Шымкент прибыла делегация из СКО, чтобы еще раз напомнить, что нам там ждут.

Сегодня в акимате Шымкента прошел круглый стол с участием акима города по вопросу переселения шымкентцев и жителей области в северные регионы страны. В круглом столе приняли участие делегаты из Туркестанской, Северо-Казахстанской областей и Шымкента. Темой обсуждения стало конечно же переселение с юга на север. И главная задача не просто переселить, а обеспечить работой.

В ходе круглого стола собравшимися был продемонстрирован ролик, который дает представление о красоте природы Северо-Казахстанского края. Но все же особое внимание было уделено условиям переселения: это возмещение расходов на переезд на каждого члена семьи, субсидии на аренду, найм жилья в течение года, льготы на приобретение домашней живности. А главное наличие вакантных рабочих мест. И прежде всего в сфере сельского хозяйства.

Если жители перенаселенного юга направятся на север, это приведет к повышению динамики развития земледелия, животноводства, экономики и демографии. А главное решиться и очень важный для южан вопрос — жесткая конкуренция при занятии должностей, к примеру, в сфере образования. Будь то в ауле или в городе.

Среди самых востребованных специальностей на севере учителя, ветеринары, водители автомашин. Обо всех существующих вакансиях можно получить информацию в центре занятости. Но в любом случае ехать на север или нет решать вам. Переселение — дело добровольное.