Уважаемые жители Шымкента! Призываем вас не устраивать ажиотаж вокруг начисления социальной помощи.

Как пояснила заместитель акима Шымкента Гульжан Курманбекова, социальная помощь будет начисляться с месяца обращения, независимо от того, в какой из дней заявитель принес документы:

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«Например, если заявитель обратился 30 апреля, то социальная помощь ему будет начислена с 1 апреля. Чтобы население не бегало собирая документы, достаточно прийти с удостоверением личности. Все оформление будет проводиться в электронном формате посредством программы цифровизации «e-halyk».

Сейчас, по словам замакима, специалисты всех четырех акиматов занимаются приемом документов и разработкой социальных карт каждой семьи. «Поэтому вы можете не сомневаться, все будут внесены в базу данных и социальную помощь будут начислять вовремя и в соответствии с нормами законодательства», — добавила она.

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Центры оказания социальных услуг открыты по следующим адресам:

— по Енбекшинскому району: ЦОН, мкр. Восток, 116/1;

— по Абайскому району:

ЦОН (ул. Мадели кожа) и акимат Абайского района (Казыбек би, 44);

— по Аль-Фарабийскому району:

Акимат Аль-Фрабийского района (Тыныбаева, 49) и ЦОН (ул. Калдаякова, 13-а);

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— по Каратаусскому району: акимат района (пр. Байдибек би, б/н).