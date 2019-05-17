17 и 18 мая на территории республики пройдет очередной этап акции «Приемная на дороге».

Руководители департаментов полиции, начальники административной полиции, местной и миграционных служб ответят на интересующие вопросы жителей в местах массового посещения граждан (центральные площади, площадки у торгово-развлекательных центров, вблизи СпецЦОНов и ЦОНов) в специальных «мобильных» приемных.

Во время акции у граждан есть возможность напрямую, без предварительной записи обратиться к руководству полиции для решения своих неотложных вопросов.

Кроме того, организована работа телефонных «горячих линий», по которым также можно получить ответы на вопросы, касающиеся проблем дорожной безопасности и миграционного законодательства.

Узнать места проведения указанных мероприятий и номера телефонов «горячей линии» можно на официальном портале МВД подпорталах департаментов полиции, в комментариях к этому посту, а так же по телефону +7 (7172) 437613.

Ранее подобная акция прошла 5 и 6 апреля т.г., по республике действовало 250 мобильных пунктов приема граждан. За два дня акции в «Приемную на дороге» поступило порядка 18 тысяч обращений.

«Приемная на дороге», инициированная МВД, была востребована гражданами и данная акция – одно из направлений перехода полиции на новую модель взаимодействия с населением.

В связи с этим, по поручению министра Ерлана Тургумбаева, территориальные органы внутренних дел будут проводить мобильный прием граждан ежемесячно.