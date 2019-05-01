77 квартир в SHYMKENT CITY получили многодетные семьи.

Ключи от 108 квартир в первых многоэтажных домах Shymkent City вручили детям-сиротам и детям, и оставшимся без попечения родителей. 255 квартир получили социально-уязвимые граждане, люди с ограниченными возможностями, бюджетники. 177 квартир предназначены для многодетных семей, пишет Панорама Шымкента.

— В городе проводится большая работа по обеспечению населения жильем, — отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. — В прошлом году квартиры по программе «Нұрлы жер» получили 1152 семьи. В этом году работа в этом направлении будет продолжена.