77 квартир в SHYMKENT CITY получили многодетные семьи.
Ключи от 108 квартир в первых многоэтажных домах Shymkent City вручили детям-сиротам и детям, и оставшимся без попечения родителей. 255 квартир получили социально-уязвимые граждане, люди с ограниченными возможностями, бюджетники. 177 квартир предназначены для многодетных семей, пишет Панорама Шымкента.
— В городе проводится большая работа по обеспечению населения жильем, — отметил аким Шымкента Габидулла Абдрахимов. — В прошлом году квартиры по программе «Нұрлы жер» получили 1152 семьи. В этом году работа в этом направлении будет продолжена.
Отметим, до конца года будут готовы 14 арендных домов на 828 квартир. Также в рамках программы «7-20-25» сдадут пять домов, или 246 квартир. 11 домов строятся по линии ЖССБ. СПК «Shymkent» возводит 24 дома на 1016 квартир. За счет частных инвесторов идёт строительство 26 домов на 1293 квартир.