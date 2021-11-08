Акимат города Шымкента просит граждан быть внимательными к своим средствам. При отсутствии разрешительных документов, покупка жилья не рекомендуется.

При покупке квартир в многоквартирных жилых комплексах, недействительными считаются все сделки, совершенные в обход действующего законодательства — договор предварительного бронирования, договор резервирования, договор инвестирования, договор уступки права требования.

Привлечение средств дольщиков без соответствующего разрешения запрещается законодательством Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве». При этом предусмотрена ответственность по статье 320 Кодексе об административных правонарушениях Республики Казахстан, а также ст.214 Уголовного Кодекса Республики Казахстан за занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности.

Информацию о выданных разрешениях на привлечение денег дольщиков можно получить на сайте ГУ «Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношении города Шымкент».

Cписок строительных организаций, имеющих права принимать средств дольщиков.