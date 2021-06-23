500 шымкентцев получат жилищный сертификат.

В ходе брифинга заместитель акима города Шымкент Ергали Билисбеков проинформировал представителей СМИ о мерах по обеспечению граждан жильем.

В настоящее время в списке на получение жилья по городу Шымкент зарегистрировано 44 850 граждан. Согласно плану в текущем году планируется обеспечить арендными квартирами без права выкупа 976 граждан, по итогам пяти месяцев обеспечено жильем 608 граждан. Из них 300 арендных квартир сдано в эксплуатацию работающей молодежи, 18 квартир детям-сиротам, 148 квартир многодетным семьям, 142 квартиры социально уязвимым слоям населения. Оставшиеся 368 квартир будут распределены по мере строительства жилых домов.

— На данный момент арендное жилье согласно утвержденному порядку распределяется с учетом очереди среди многодетных семей, социально уязвимых групп населения, работающей молодежи. А работники бюджетных организаций имеют возможность приобрести жилье по кредитным программам в рамках государственной программы «Нұрлы жер». В этом году для нуждающихся граждан для покрытия части первоначального взноса по ипотеке запланирована выдача жилищных сертификатов, на каждого гражданина до 1 млн. тенге. Из местного бюджета на эти цели предусмотрено 500 млн тенге, — сказал заместитель акима города Ергали Билисбеков.

Наряду с этим, в текущем году количество кредитного жилья, вводимого в эксплуатацию по плану — 60 (3 824 квартиры). Реализация данных домов планируется по следующим направлениям:

— По направлению «Шанырак 5-10-20» — 27 домов (1 728 квартир)

— По направлению «5-20-25» — 18 домов (1 088 квартир)

— По направлению «7-20-25» — 15 домов (1 008 квартир)

Кроме этого, по направлению «2-10-20 Бақытты отбасы» согласно выделенному лимиту в разрезе регионов планируется охватить жильем со вторичного рынка 589 малообеспеченных семей, оформив кредит через «Отбасы банк». В итоге по плану предусматривается обеспечение жильем на кредитной основе 4 413 семей.

Для обеспечения прозрачности используется сервис единой республиканской электронной базы данных очередников.