Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов за праздничным дастарханом поздравил около 200 ветеранов с наступающими Днями защитника Отечества и Победы.

– В нашей памяти навсегда останется подвиг, совершенный вами, — сказал аким. — Наш долг — всегда помнить о мужестве и доблести солдат, сражавшихся за мирное небо.

Минутой молчания почтили участники встречи погибших на фронтах ВОВ. Руководители управлений и депутаты городского маслихата подарили 54 ветеранам телевизоры, а сотрудники СПК «Shymkent» перечислили однодневную заработную плату.

В исполнении артистов звучали песни времен Великой Отечественной войны.

По информации председателя городского Совета ветеранов Исамуддина Ырысбая, 54 ветерана ВОВ получат по 252 250 тенге, 4276 тружеников тыла — по 12 тысяч тенге. Для гостей была подготовлена праздничная программа.