В Туркестанской области Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан проведено расследование в отношении хлебопекарни ТОО «Яссы Құрылыс»

Согласно письму аппарата акима города Туркестан от 25 сентября 2018 года и результатам мониторинга цен органов статистики (официальный сайт), Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по туркестанской области на основании приказа №14-НҚ от 28 ноября 2018 года, было проведено расследование в отношении ТОО «Яссы Құрылыс» по факту установления, поддержания монопольно высоких (низких) или монопольно низких цен, согласно подпункту 1) статьи 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

По итогам расследования, в действиях хлебопекарни были установлены признаки нарушения антимонопольного законодательства в области защиты конкуренции. Постановлением Специализированного административного суда города Туркестан от 10 апреля 2019 года ТОО «Яссы Құрылыс» привлечен к административной ответственности (наложен штраф в размере 2 271 659 тенге, с конфискацией монопольного дохода в размере 5 280 140 тенге).