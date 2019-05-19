Министерство обороны РК сообщает, что в настоящее время проводится весенняя призывная кампания по призыву граждан на срочную воинскую службу.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также с в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 13 февраля 2019 года № 840 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2019 года» призывные и медицинские комиссии продолжают работу по комплектованию молодым пополнением воинских частей и учреждений Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан, сообщает пресс-служба ведомства.

В этой связи, призывными комиссиями проводятся профилактические мероприятия с призывниками, подлежащими призыву на воинскую службу с целью недопущения ими нарушений действующего законодательства.

Данные мероприятия ежегодно проводятся местными исполнительными органами совместно с органами внутренних дел, местными органами военного управления по месту работы, жительства, большого скопления людей (рынки, торгово-развлекательные центры и др.) весь период призывной кампании с марта по июнь и с сентября по декабрь.Указанные мероприятия являются плановыми и утверждаются заместителями акимов городов и областей, являющихся председателями призывных комиссий.В свою очередь, Министерство обороны РК информирует, что призывникам в возрасте с 18 до 27 лет необходимо в обязательном порядке прибыть в местные органы военного управления по месту воинского учета для прохождения медицинской комиссии для определения степени годности к воинской службе.