Постановлением правительства Республики Казахстан назначены: Жилкибаев Ержан Жуматулы на должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК, Сарбасов Акмади Адилович – вице-министром труда и социальной защиты населения РК, об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Е. Жилкибаев родился в 1982 году в городе Ленгере Толебийского района Южно-Казахстанской области. Окончил Южно-Казахстанский университет, Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова.

Трудовую деятельность начал главным специалистом Департамента экономики Южно-Казахстанской области. В разные годы работал в Канцелярии Премьер-Министра РК, Министерства экономики и бюджетного планирования РК, аппарате Восточно-Казахстанской области, Администрации Президента РК. С мая 2016 года по март 2019 года занимал должность акима Медеуского района города Алматы. С 26 марта т. г. и по настоящее время — вице министр труда и социальной защиты населения РК.

А. Сарбасов родился в октябре 1977 год в Западно-Казахстанской области. Окончил Казахский Национальный Университет им. Аль-Фараби и Евразийский гуманитарный Университет.

Трудовую деятельность начал в 1994 году. В разные годы работал в структуре Министерства юстиции РК, Министерства труда и социальной защиты населения РК. С 2017 года и по настоящее время — председатель Комитета труда, социальной защиты и миграции МТСЗН РК — главный государственный инспектор труда РК.