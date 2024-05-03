Назгуль Сагиндыкова рассказала жителям Шымкента о реализации новой социальной политики

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Назгуль Сагиндыкова с рабочей поездкой посетила Шымкент.
В рамках визита она ознакомилась с работой ряда социальных учреждений и провела встречу с жителями города, где представила основные направления новой социальной политики.
Вице-министр ознакомилась с работой центра оказания специальных социальных услуг для детей № 8 «Қамқорлық», а также посетила центр активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір сүру», центр «Ізетті зейнеткер», центр «Бақытты жанұя».
В центре внимания – трансформация системы адресной социальной помощи (АСП):
Полный пересмотр АСП с использованием Цифровой карты семьи и внедрением интеграции с государственными и негосударственными информационными системами;
Создание комплексной системы поддержки нуждающихся семей, включающей АСП, жилищную помощь, субсидии на аренду жилья, льготный проезд и другие меры;
Расширение спектра помощи, которая будет направлена не только на обеспечение продуктами питания, но и на создание достойных условий жизни;
Особое внимание уделяется повышению качества жизни людей с инвалидностью
Реализация пилотных проектов:
Услуги инватакси в Нур-Султане и Алматы через агрегаторы такси.
Заочное оформление инвалидности в проактивном формате.
Внедрение домов малой вместимости в 6 регионах страны.
Индивидуальный подбор технических средств реабилитации для детей с инвалидностью в 4 регионах.
Ключевые задачи министерства:
Разработка и принятие концепции инклюзивной политики РК.
Модернизация системы предоставления социальных услуг.
Оцифровка деятельности центров социального обслуживания населения.
Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам инфраструктуры.
Доступность среды в Шымкенте:
В 2023 году в городе было адаптировано 196 объектов.
В 2024 году планируется сделать доступными 772 социально-значимых объекта.
Встреча вице-министра с жителями Шымкента продемонстрировала твердую позицию государства в вопросах поддержки уязвимых слоев населения и создания условий для их полноценной жизни.