Назгуль Сагиндыкова рассказала жителям Шымкента о реализации новой социальной политики

Вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Назгуль Сагиндыкова с рабочей поездкой посетила Шымкент.

В рамках визита она ознакомилась с работой ряда социальных учреждений и провела встречу с жителями города, где представила основные направления новой социальной политики.

Вице-министр ознакомилась с работой центра оказания специальных социальных услуг для детей № 8 «Қамқорлық», а также посетила центр активного долголетия «Белсенді ұзақ өмір сүру», центр «Ізетті зейнеткер», центр «Бақытты жанұя».

В центре внимания – трансформация системы адресной социальной помощи (АСП):

Полный пересмотр АСП с использованием Цифровой карты семьи и внедрением интеграции с государственными и негосударственными информационными системами;

Создание комплексной системы поддержки нуждающихся семей, включающей АСП, жилищную помощь, субсидии на аренду жилья, льготный проезд и другие меры;

Расширение спектра помощи, которая будет направлена не только на обеспечение продуктами питания, но и на создание достойных условий жизни;

Особое внимание уделяется повышению качества жизни людей с инвалидностью

Реализация пилотных проектов:

Услуги инватакси в Нур-Султане и Алматы через агрегаторы такси.

Заочное оформление инвалидности в проактивном формате.

Внедрение домов малой вместимости в 6 регионах страны.

Индивидуальный подбор технических средств реабилитации для детей с инвалидностью в 4 регионах.

Ключевые задачи министерства:

Разработка и принятие концепции инклюзивной политики РК.

Модернизация системы предоставления социальных услуг.

Оцифровка деятельности центров социального обслуживания населения.

Обеспечение беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью к объектам инфраструктуры.

Доступность среды в Шымкенте:

В 2023 году в городе было адаптировано 196 объектов.

В 2024 году планируется сделать доступными 772 социально-значимых объекта.

Встреча вице-министра с жителями Шымкента продемонстрировала твердую позицию государства в вопросах поддержки уязвимых слоев населения и создания условий для их полноценной жизни.