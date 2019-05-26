Никто не в праве вынуждать потребителей! Так высказались в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите прав потребителей и конкуренции по городу Шымкент относительно спора между жильцами многоэтажек и организацией, обслуживающие ВДГО.

Жители дома 6 «А» 17 мкрн жалуются, что представители организации, занимающейся обслуживанием внутридомового газового хозяйства, вынуждают их заключить с организацией договор.

На этой неделе даже отключили газ в одном из подъездов, якобы из-за утечки. Жильцы возмущены тем, что представители компании не предъявляют ни служебные удостоверения, ни лицензии и не оставляют копию договора для ознакомления.

Феруза Созакбаева, жительница дома 6 «А» в 17 мкр: «У нас все время происходит утечка газа. Об этом говорят специалисты ТОО , которые обслуживают ВДГО. За бланк акта проверки ВДГО с каждой квартиры просят 700 тенге. Уже несколько фирм приходили. Просишь покажите лицензию , бумагами помашут и все. Хотелось бы знать они имеют право вынуждать нас жильцов заключить с ними договора».

Ситуацию прокомментировали в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите прав потребителей и конкуренции по городу Шымкенту. По словам сотрудников антимонопольной организации, учреждения, которые занимаются обслуживанием, не имеют права вынуждать потребителей заключать с ними договора.

Шынгыс Ажибеков, и.о. заместителя руководителя департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите прав потребителей и конкуренции по городу Шымкент: «Согласно статьи 19 Закона «О газе и газоснабжения», Коммунально-бытовые и бытовые потребители обязаны заключить договор на техническое обслуживание принадлежащих им газопотребляющих систем с газораспределительной или газосетевой организацией, осуществляющей подачу товарного или сжиженного нефтяного газа, либо с независимой специализированной организацией, осуществляющей техническое обслуживание газопотребляющих систем, аттестованной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Но никто не вправе вынуждать потребителей заключать договор. Право выбора остается за потребителем».

К сведению потребителей! Газотранспортная, газораспределительная или газосетевая организация в одностороннем порядке приостанавливает подачу потребителю товарного или сжиженного нефтяного газа до устранения нарушений в случаях:

1) нарушения потребителем требований безопасности объектов систем газоснабжения;

2) самовольного подключения потребителем газового оборудования;

3) технической неисправности объектов систем газоснабжения.

Поставщик с предварительным уведомлением потребителя приостанавливает подачу газа, если:

1) наличия дебиторской задолженности за поставленный товарный или сжиженный нефтяной газ в соответствии с договором розничной реализации товарного или сжиженного нефтяного газа;

2) недопущения представителей газораспределительной или газосетевой организации к газопроводам, газовому оборудованию и приборам учета.

Приостановление подачи газа осуществляется не ранее, чем через три календарных дня со дня направления поставщиком потребителю письменного уведомления.

Шынар Оразова