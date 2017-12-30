Названы страны, где казахстанцы предпочитают встречать Новый год

Большинство соотечественников, планирующих встречу Нового года за границей, выбирают пляжный отдых в Египте, Таиланде и на Бали.

В Казахстанской туристской ассоциации рассказали, в какие страны предпочитают ездить казахстанцы на Новый год, передаёт Sputnik Казахстан.

По данным директора ассоциации Рашиды Шайкеновой, большинство туристов предпочитают тёплые страны. Среди основных направлений – Египет, Таиланд и Бали.

Кроме того, в последние годы популярность среди казахстанцев набирают Финляндия, горнолыжные курорты Кыргызстана и Европы, а также лечебно-оздоровительные туры в страны Восточной Европы.

«Но нужно понимать, что тёплые страны – страны массового туризма. Они более гибкие по ценам. Тем более что не все люди увлекаются или умеют кататься на лыжах, зато купаться готовы почти все. Есть среди казахстанцев те, кто увлекается экстремальным туризмом, однако этот поток сложно отследить, так как такие туристы, как правило, самостоятельно бронируют билеты и выезжают в нужные им направления», – рассказала Рашида Шайкенова.

По её словам, сторонникам экстремального туризма следует подумать об отпуске за несколько месяцев вперёд.

«Это туристы, которые не рассматривают сегмент отелей высокой категории, которые предпочитают ходить, путешествовать, а не лежать в пятизвёздочном номере. Есть у нас люди, выезжающие на Эверест. Это не значит, что они поднимаются на самую высокую точку горы, но на подступах есть тропы, которые позволяют желающим, не имеющим профессиональных навыков, получить свою дозу адреналина. Другой вариант – когда с целью дайвинга выезжают в Египет», – сообщила Рашида Шайкенова.

Как отметили в туристской ассоциации, рынок туризма до сих пор не пришёл в себя после волны девальваций.

«На уровень спроса серьёзно повлияла девальвация. Казахстанцам стало дорого отдыхать. Особенно после второй волны девальвации туристический рынок отметил падение спроса на 70-80 %. Позже спрос начал выравниваться, однако так и не достиг самого лучшего уровня, который наблюдался в 2015 году. Некоторые эксперты определяют это желанием казахстанцев отдыхать на родине. Определённый тренд в этом есть, однако в этом случае речь идёт прежде всего о людях, пользующихся турами выходного дня», – объяснила директор Казахстанской туристской ассоциации.

В декабре этого года в помощь казахстанцам, выезжающим за рубеж, Министерство иностранных дел РК запустило мобильное приложение SmartravelKZ. Программа позволяет напрямую связаться с консулом, адвокатами и медицинскими службами.