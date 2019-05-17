В Шымкенте началась выдача адресной социальной помощи

На съезде партии «Nur Otan» Елбасы, Нурсултан Назарбаев поручил усилить меры социальной поддержки для малообеспеченных и многодетных семей, отметив ряд серьезных государственных инициатив в рамках оказания адресной социальной помощи.

В соответствии с новыми инициативами в области был создан специальный штаб, и для каждой семьи была составлена социальная карта.

Согласно социальной карте, 19 тысяч из 86,6 тысяч многодетных семей в регионе были включены в число малообеспеченных.

Об этом, сегодня, на прошедшем брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Ербол Садыр.

«В Туркестанской области с 1 апреля текущего года консультацию получили 56,9 тыс. граждан, обратившихся за адресной социальной помощью. По области 32 326 семей, подавшие заявления были включены в информационную электронную систему «Е-Халык». На сегодняшний день адресная социальная помощь назначена 24 748 семьям, 21 608 семьям выплачено 4,7 млрд тенге. Кроме того, пересмотрена сумма помощи за 1 квартал, в результате 15 422 семьям выплачена адресная социальная помощь», — сказал Е.Садыр.

Наряду с этим, по словам спикера, в текущем году, в связи с внесенными изменениями, обусловленная денежная помощь теперь назначается на 12 месяцев, а безусловная денежная помощь — на 6 месяцев.

Ежемесячная адресная социальная помощь одной семье по области в среднем составляет около 100-150 тысяч тенге, годовое — 1,8-2 миллиона тенге. В связи с этим в области проводится работа по привлечению малообеспеченных граждан к предпринимательству для эффективного использования денежных средств, открытия собственного дела и получения дополнительных доходов.

«На основе опыта прошлого года приоритет отдается единовременным выплатам адресной социальной помощи, за счет этих средств в области реализуется 15 малых бизнес-проектов. В результате в 1 квартале 2019 года около 400 семей открыли свое дело. Дополнительно, совместно с НПП «Атамекен» после внесения соответствующих изменений в госпрограмму «Еңбек» многодетным семьям будут предоставляться безвозмездные государственные гранты на сумму 500 тыс. тенге», — сказал заместитель акима области.

Следует подчеркнуть, на сегодняшний день в области со стороны микрофинансовой организации «Ырыс» многодетным семьям предоставляют льготные займы в размере 2 млн тенге под 1%. На эти цели было выделено 100 млн тенге.

Кроме того, ведется работа по обеспечению многодетных семей жильем. В 2019 году за счет республиканского бюджета планируется обеспечить жильем 1248 семей. Дополнительно, на строительство 44 жилых домов (2309 квартир) из областного бюджета выделено 7,3 млрд тенге.

Вместе с тем, в регионе проводится работа по обеспечению жильем многодетных семей за счет спонсоров. С начале года 18 многодетных семей уже обеспечены жильем. Более того, 34,3 тыс. многодетным семьям за счет спонсоров оказана материальная помощь на общую сумму 285 млн тенге.

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