Почему в Шымкенте полицейские стоят на каждом углу

Такого количества полицейских как в последние дни на перекрёстках города горожане наблюдают не часто. И первая мысль которая посещает — Шымкент ждёт высоких гостей.

https://www.youtube.com/watch?v=e-KS8CFxDG0

Сегодня полицейских в Шымкенте как говорится, можно увидеть на каждом углу, что вызывает у горожан законные вопросы. Версии предполагаются самые разные от правительственного визита, до создания чиновниками комфортных для себя условий проезда по улицам.

Дамир Райымбеков, житель города: «Вижу их каждый день когда иду на работу. На обочинах возле дорог и на перекрёстках стоят патрульные. Наверное какой-нибудь министр приехал?»

Нурсултан Кожаков, житель Шымкента: «Уже наверное месяц полицейские стоят на проспекте Кунаева. Только почему дежурят не знаем. Но то что почти на каждом перекрёстке есть сотрудники полиции я думаю хорошо. Так как если там произойдёт какое-нибудь ДТП полицейские сразу смогу решить проблему».

Полицейские следят за порядком действительно уже месяц. Несут дежурство на 46 перекрёстках и улицах Шымкента.

Нуркен Таджиков, старший сержант полка дорожно патрульной полиции: «Многие светофоры работают с перебоями. Из-за этого в городе много пробок. Некоторые проезжают на красный свет и совершают наезды на пешеходов. Это причины по которым мы стоим на улицах».

По словам руководителей городского департамента полиции результатом усиленного патрулирования стало снижение за короткий срок, количества дорожно-транспортных происшествий. Аварий стало меньше на 9 процентов, и на 10 процентов упало число людей получивших травмы.

Ергали Сүлейменов, начальник МПС ДВД г. Шымкента: «Сотрудники дежурят с утра с 7-30 до 9 часов, в обеденное время с 12-30 до 14-30. Вечером с пяти тридцати до половины восьмого. Их главная задача в часы пик обеспечивать безопасность дорожного движения».

Как долго в таком режиме будут дежурить полицейские на дорогах пока неизвестно. Но результат уже виден — передвигаться на дорогах стало безопасней.

Данияр Худайбергенов