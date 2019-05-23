Сотрудники городского Департамента экономических расследований Шымкента ликвидировали подпольное казино.

Игорное заведение работало под прикрытием сауны в Енбекшинском районе Шымкента.

В ходе проведения осмотра казино были обнаружены деньги — свыше миллиона тенге. Подпольное казино располагало всеми необходимыми для организации азартных игр атрибутами — покерными столами, игральными фишками, картами и баром с алкогольной продукцией.

Владелец подпольного казино признал свою вину и сейчас уголовное дело передано в суд.

Данияр Худайбергенов