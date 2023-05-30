Азартные игры незаконно транслируются в «TikTok»

Карточные игры, кубики и онлайн-рулетка. Вот такие игры зачастую проводят в своих эфирах пользователи популярной сети «ТикТок», передает OTYRAR.

Уже имеются осужденные лица, сообщают в агентстве по финмониторингу. 2 жителей Алматы с помощью онлайн игр заработали почти 13 млн тенге за 4 месяца. Их приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Борцам с преступностью удалось установить более 100 аккаунтов, которые проводят игры на реальные деньги. Они просят людей делать ставки или же выводить выигрыши через банковские онлайн-переводы.

ТикТок-популярное приложение среди детей и подростков, поэтому сотрудники агентства по финмониторингу убедительно просят родителей обращать внимание на поведение своих детей, просматривать контент на их телефонах и проверять их покупки.