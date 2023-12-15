Возрастные ограничения для ставок хотят ввести в Казахстане

Помогут ли возрастные ограничения для клиентов казино и букмекерских контор решить вопрос повальной игромании в Казахстане?

Об этом рассуждают общественники. Некоторые считают, что запрет действительно поможет решить вопрос, другие уверены, что это лишь отложит проблему на некоторое время. И предлагают решать не последствия игромании, а проводить масштабную профилактику.

Правозащитник Евгений Яворский уверен, возрастные ограничения в вопросах игромании мало чем помогут. В казино возраст еще можно контролировать, но и здесь есть свои лазейки. А вот для того, чтобы делать ставки в букмекерских конторах можно создать аккаунт на другого человека, который еще не зарегистрирован и играть от его имени. Поэтому нужно проводить усиленную профилактику.

«Наверное надо говорить везде, в садиках, школах университетах, через блогеров говорить, дорогие друзья это плохо, здесь мы наверное не дорабатываем как общество. Брать какие-то конкретные примеры, что человек жил, у него достаток был и в конечном счете он все это спускает», — говорит Евгений Яворский, адвокат.

По словам депутата, Асхата Нурлыбаева, в некоторых странах игровую зависимость контролируют по закону. Поставить там можно только ту ставку, которая не превышает определенный процент от заработной платы человека. Чтобы ему осталось на что жить и кормить семью. Но в Казахстане многие не отчитываются о своих реальных доходах, а некоторые получают деньги в конверте. Кроме того, казахстанцам не хватает игровой культуры.

«Также как наши не умеют пить, они не умеют играть, поэтому со школьных времен нужно людям, детям рассказывать, что не только алкоголь и сигарета может вредить детям, но и игорный бизнес, ставки, азарт. В других странах люди идут ставят ставки ради развлечения, чтобы отдохнуть повеселиться, а у нас это превращают в бизнес», — говорит Асхат Нурлыбаев, депутат маслихата г. Шымкента.

В минкульте предложили изменить возрастные ограничения для клиентов казино и букмекерских контор с 21 года до 25 лет, а для казино — с 18 лет до 21 года. Эти меры направлены на снижении лудомании. Кроме того, делать ставки могут запретить должникам по кредитам в банках и неплательщикам алиментов. Предложения минкульта уже рассматривают в парламенте и планируют принять уже в следующем году.