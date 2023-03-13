В Сарыагаше пресекли 8 фактов игорного бизнеса

Полиция установила 2 жителей Сарыагашского района, которые организовали незаконный игорный бизнес – электронное казино.

Как оказалось они уже имели судимость за аналогичные преступления, однако жажда легких и больших денег взяла верх.

По предварительным данным, ежемесячный доход от незаконной деятельности только одного заведения составлял свыше миллиона тенге.

При проведении обысков в игорных заведениях и по месту жительства организаторов были изъяты аппаратно-программные комплексы, технические устройства, документы, денежные средства и другие вещественные доказательства.

Сейчас устанавливается вина иных лиц, причастных к совершению преступления. Все обстоятельства выясняются.