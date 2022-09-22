Организатору игорного бизнеса вынесли приговор в Шымкенте

В Шымкенте за организацию игорного бизнеса мужчину приговорили к 1 году лишения свободы.

В Шымкенте Департаментом АФМ пресечен очередной факт организации незаконного игорного бизнеса, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. На месте обнаружены и изъяты игровые терминалы, рулетка, системные блоки, мониторы, ноутбук, чековый аппарат и другая техника. Дело было передано в суд.

Приговором суда г. Шымкента, организатор незаконного игорного бизнеса признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.

Напомним, согласно Закона «Об игорном бизнесе» — казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территории, определяемым местными исполнительными органами.