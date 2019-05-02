Пока житель Шымкента совершал вечерний намаз, злоумышленник угнал его автомобиль с парковки.

Покинув после обряда мечеть, мужчина не обнаружил на стоянке свой автомобиль. Произошло это вечером 30 апреля по улице Дамбовой.

Автовладелец сразу же позвонил на пульт «102» и сообщил об угоне. Полиция объявила план-перехват и вскоре в центре оперативного управления, через камеры видеонаблюдения угнанную «Мазду» обнаружили в центре Шымкента.

Координаты были сброшены патрульным, а потом началось преследование. Угонщик до последнего пытался уйти от преследования, но свернув в один из проулков по улице Аймутова, не смог преодолеть узкий мост через канал. Преступник бросил машину и убежал. «Мазда» не получила серьезных повреждений, она уже вернулась к хозяину. Но сначала полицейские сняли отпечатки пальцев в салоне автомобиля. Ведется поиск преступника.