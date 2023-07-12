В Шымкенте с легкостью угнали иномарку

Иномарку Audi 80 угнали вечером в одном из дворов Абайского района. Произошедшее попало в объектив камер видеонаблюдения.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что припарковал ночью свой транспорт около дома, а наутро не обнаружил его на привычном месте. При этом мужчина признался, что ключи автомобиля остались в салоне. Полицейские подняли записи с видеокамер и вычислили угонщика.

На кадрах видно, как молодой парень спокойно проник в салон, сел за руль и уехал с места. Далее по пути он снял госномер иномарки и последовал дальше. Вычислив маршрут передвижения, стражи порядка арестовали парня уже на следующий день. Им оказался 19-летний, безработный житель Туркестанской области.

В настоящее время по данному факту дознавателями Абайского РУП проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК.