Машину угнали во время тест-драйва лже-покупатели

Мужчина разместил объявление о продаже своего автомобиля ВАЗ-2114 в интернете.

На объявление откликнулся молодой человек и сказал, что готов купить машину после осмотра.

На встречу покупатель явился со своим другом и попросил сесть за руль для проверки технического состояния авто. Во время тест-драйва двое молодых людей скрылись на транспорте в неизвестном направлении.

Потерпевший обратился с заявлением о случившемся в управление полиции Аль-Фарабийского района.

Оперативники установили местонахождение злоумышленников и задержали их. Ими оказались 21-летние жители Туркестанской области.

Сейчас полицейские проводят досудебное расследование по статье 190 УК РК «мошенничество».