У жителя Шымкента угнали автомобиль

Как стало известно, потерпевший отлучился всего на пару минут в магазин. А когда уже вышел машины на месте не оказалось,

Мужчина обратился за помощью к полицейским. Он сообщил, что неизвестный похитил его машину марки «Hyundai Accent», передает OTYRAR.

Похищенный автомобиль нашли спустя пару часов. К этому времени подозреваемый успел избавиться от номера авто и припарковал во дворе своего дома. Находку вернули законному владельцу.

А на подозреваемого завели уголовное дело по статье 200 УК РК «неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения».