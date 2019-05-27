Полицейские Туркестанской области нашли двух пропавших несовершеннолетних и вернули их родителям.

В дежурную часть Тулькубасского РОП с заявлением обратилась местная жительница о том, что без вести пропал ее несовершеннолетний сын, который вместе с одноклассником ушли в школу сдать книги и домой не вернулись. Данный факт зарегистрировали в Тулькубасском РОП.

В ходе проверки установлено, что накануне ученики 8 класса около 9.00 ч. утра вышли в школу, где показались учителям и откуда ушли через полчаса, а затем на трассе «Алматы-Термез-Ташкент» их видели очевидцы, останавливающими автомашину в сторону г. Шымкент.

Полицейские сразу же приступили к оперативным мероприятиям в целях розыска пропавших несовершеннолетних и установления их местонахождения. Во все подразделения Департамента полиции Туркестанской области и ДП г. Шымкент стражи порядка направили ориентировки. Создали специальную группу из числа сотрудников полиции, которые провели комплекс розыскных мероприятий. Кроме того, оперативники оповестили живущих в городе родственников подростков, которые также приняли участие в их поисках.

В результате принятых оперативно-розыскных мер, сотрудники полиции, а именно старший оперуполномоченный Тулькубасского РОП майор полиции Нурлан Омиралиев и старший участковый инспектор Местной полицейской службы майор полиции Нуржан Сатпаев, нашли пропавших подростков в г. Шымкент и вернули их родителям живыми и здоровыми. Как оказалась, школьники продали свои сотовые телефоны и решили погулять по городу.

В свою очередь, родители, переживавшие за судьбу своих детей, поблагодарили полицейских за их профессиональную работу и выразили искреннюю благодарность за их оперативность, проявленную при розыске пропавших несовершеннолетних.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям не оставлять своих детей без присмотра и внимания. В подобных же случаях пропажи детей необходимо незамедлительно обращаться за помощью в полицию по телефону 102.