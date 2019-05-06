Опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта работы по проведению опросов общественного мнения.

В связи с участившимися случаями проведения социологических опросов в сети интернет, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан напоминает о необходимости соблюдения требований законодательства.

В соответствии с пунктом 9 статьи 28 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» опрос общественного мнения вправе проводить юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан, имеющие не менее пяти лет опыта работы по проведению опросов общественного мнения, предварительно уведомив об этом в письменном виде Центральную избирательную комиссию с приложением копий соответствующих документов. В уведомлении, направляемом в ЦИК, указываются сведения:

· О специалистах, принимающих участие в проведении опроса и имеющих опыт работы в этой сфере;

· О регионах, в которых будут проводится опросы общественного мнения;

· О применяемых методах анализа.

Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, голосования в поддержку кандидатов либо политических партий в сети интернет не допускается в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

На сегодняшний день Центральную избирательную комиссию поступили надлежащим образом оформленные уведомления о проведении социологических исследований только от двух организаций – общественного объединения «Қоғамдық пікір» институты и ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь».