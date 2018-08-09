В Шымкенте прошла акция «Пожалуйтесь на нашу работу». Так акимат третьего мегаполиса страны решил выявить наиболее проблемные точки в работе акимата и города.

По итогам опроса будет составлена своеобразная дорожная карта – план действия акимата, направленные на решение проблем, о которых говорили в своих обращениях горожане.

Отметим, по итогам опроса, больше всего жалоб – 2074 связано с работой общественного транспорта и ремонтом и строительством дорог. Горожане жаловались на несоблюдение графиков, нехватку автобусов, некачественное обслуживание и полное отсутствие маршрутов в тех или иных районах города.

Еще одна проблема – отсутствие остановочных карманов и павильонов. Жители также обращали внимание на проблемные участки на городских трассах.

А также просили проложить гравийку или асфальт.

Второе место за сферой жилищно-коммунального хозяйства — 1995 жалоб. Вопросы горожан касались как полного отсутствия коммунальных благ, так и благоустройства дворовых территорий и вывоза мусора.

Третье место за МПС – 1328 жалоб. Горожане отмечали как некачественное обслуживание, так и нежелание выполнять свои прямые обязанности сотрудниками полиции.

Сфера земельных отношений также волнует горожан. 180 вопросов связаны с выделением земельных участков и их дальнейшим узакониванием., а также с размерами компенсаций за земли изымаемые под госнужды.

Вопросы строительства школ и детских садов также актуальны – 218 обращений.

106 жалоб связано с поборами в школах и детских садах. Практически столько же с некачественным обслуживание в поликлиниках и больницах города.

К слову, всего в ходе опроса было получено около 10 000 ответов. Опрос проходил как офлайн так и онлайн. И хотя, срок акции был ограничен – до 4 августа, в аккаунты акимата в социальных сетях продолжают поступать вопросы и жалобы от горожан.