Верят ли шымкентцы Касым-Жомарту Токаеву?

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Шуддин Саидов
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Токаев

Доверие среди казахстанцев к Президенту растет, это нужно принять. Журналисты издания вышли на улицы Шымкента и опросили десятки людей.

Журналисты выделили несколько заявлений, которые сделали жители и гости третьего мегаполиса.

Вопрос: Верите ли вы, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву? 

Большинство принявших участие в опросе людей выразили свое доверие к Главе Казахстана.

«Теперь я ему верю, раньше нет. Он дипломат и может строить внешние связи, этому есть показатели»,- сказал житель

«Я сама из соседней республики и вижу что тут происходит, ваш президент вызывает доверие», — сказала гостья.

«Я не верю, сейчас себе верить нужно осторожно. Они все там за одно! Посмотрите как доллар вырос! Это нормально?», — сказал другой житель

«А верить или не верить, толку что? Что-то изменится? Ну хорошо если да, а если нет?», — вопрошает житель. 

«Токаев мудрый политик, он, я думаю, сделает упор на идеологию и внешние связи. Перестановки пошли, главное чтоб не как всегда было. А так, я верю», — сказал другой житель

Стоит отметить, что после январских событий Глава Государства сделал несколько заявлений, где пояснил, что во время послания народу Казахстана раскроет детали «Черного Января».

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