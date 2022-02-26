Верят ли шымкентцы Касым-Жомарту Токаеву?

Доверие среди казахстанцев к Президенту растет, это нужно принять. Журналисты издания вышли на улицы Шымкента и опросили десятки людей.
Журналисты выделили несколько заявлений, которые сделали жители и гости третьего мегаполиса.
Вопрос: Верите ли вы, Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву?
Большинство принявших участие в опросе людей выразили свое доверие к Главе Казахстана.
«Теперь я ему верю, раньше нет. Он дипломат и может строить внешние связи, этому есть показатели»,- сказал житель.
«Я сама из соседней республики и вижу что тут происходит, ваш президент вызывает доверие», — сказала гостья.
«Я не верю, сейчас себе верить нужно осторожно. Они все там за одно! Посмотрите как доллар вырос! Это нормально?», — сказал другой житель.
«А верить или не верить, толку что? Что-то изменится? Ну хорошо если да, а если нет?», — вопрошает житель.
«Токаев мудрый политик, он, я думаю, сделает упор на идеологию и внешние связи. Перестановки пошли, главное чтоб не как всегда было. А так, я верю», — сказал другой житель.
Стоит отметить, что после январских событий Глава Государства сделал несколько заявлений, где пояснил, что во время послания народу Казахстана раскроет детали «Черного Января».