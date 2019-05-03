На скамье подсудимых оказались трое парней, которые устроили драку на свадьбе, поножовщину и стрельбу.

В Шымкенте оглашен приговор троим парням, устроившим перестрелку с поножовщиной на свадьбе, сообщает Sputnik.

Дело рассматривал специализированный межрайонный уголовный суд Шымкента. Молодым людям, оказавшимся на скамье подсудимых, предъявляли обвинения в покушении на убийство, применении насилия в отношении представителей власти, хулиганстве, незаконном обращении с оружием.

Один и без оружия

Судебно следствие установило, что арсенал оружия – травматический пистолет и нож, принес с собой на свадьбу — 26-летний Тофик N. В ходе свадебных торжеств у братьев Тофика и Исмаила N неоднократно возникали словесные стычки с одним из гостей — 40-летним С., который приходился им дальним родственником.

В результате поздним вечером братья решили разобраться с С. Прямо во время празднования Исмаил, взяв у брата травматический пистолет, дважды выстрелил в С. Когда тот упал, сзади к нему подошел Тофик и ударил ножом. В избиении С. участвовал и третий, самый молодой участник конфликта – 20-летний Ибрагим N.

Все происходящее было заснято на видеокамеру мобильного телефона одним из посетителей. Сразу же после произошедшего гости свадьбы, невольно ставшие свидетелями преступления, вызвали в кафе полицию и скорую помощь. Пострадавшего подняли, стали оказывать первую помощь.

Нападавшие продолжили праздновать свадьбу в кафе. Однако когда к кафе подъехал полицейский патруль и блюстители порядка принялись выяснять личности предполагаемых преступников, приятели попытались срочно ретироваться на своем автомобиле. Они так спешно выезжали со стоянки кафе, что сразу врезались в стоявший на обочине фонарный столб. А затем протаранили припаркованную в кафе машину полиции.

На суде главные обвиняемые – братья N — свою вину признали частично. Указали, что сам потерпевший в течение всей свадьбы вел себя вызывающе, неоднократно придирался к ним и другим гостям. Это же подтвердили и другие свидетели.

«На свадьбе было множество гостей, все дальние и близкие родственники собрались. Так он (потерпевший) умудрился чуть ли не каждого достать. На кого водку специально проливал, на кого пиво и так далее. В общем, сам себе искал приключений», — так охарактеризовал поведение потерпевшего один из свидетелей.

Полицейских они не трогали

Изучив все обстоятельства, суд переквалифицировал обвинение в покушении на убийство, предъявляемые «стрелку» Исмаилу, на пункт 7 части 2 статьи 106 Уголовного кодекса (нанесение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений).

«Умысла на убийство у подсудимого не было, так как, если бы он действительно желал смерти потерпевшего, то у него были возможности довести свои действия до конца. Однако он не сделал этого», — посчитали в суде.

По данной статье Исмаил был признан виновным и получил пять лет лишения свободы.

Его брат Тофик приговорен за вооруженное хулиганство, а также незаконное обращение с оружием. Среди отягчающих обстоятельств судья отметил тот факт, что Тофик является студентом медицинского учебного заведения, его будущая профессия – лечить людей.

«Хорошо зная анатомию человека, Тофик ударил пострадавшего в живот, повредив внутренние органы. Да еще и делал это «грязным ножом», — отмечалось на суде.

Тофик отсидит 4,5 года.

Что касается третьего подсудимого Ибрагима, то суд признал его виновным в групповом хулиганстве. Однако с учетом легкости данного правонарушения и полным примирением с потерпевшим, суд освободил Ибрагима от ответственности. Молодой человек был освобожден из под стражи в зале суда.

Что касается обвинений в совершении насилия в отношении представителей власти, то суд полностью оправдал подсудимых по данной статье, не найдя в их действиях состава преступления.

«Суд установил, что подсудимые совершили столкновение с автомобилем полицейских, стремясь скрыться с места происшествия. Умысла причинить вред представителям власти они не имели. В полицейском автомобиле никого не было, люди не пострадали. Ущерб, причиненный в результате повреждения полицейской машины, в настоящее время стороной подсудимых полностью возмещен. Поэтому это обвинение снимается», — отметил председательствующий по делу судья специализированного межрайонного уголовного суда Абинур Карабаев.

Приговор не вступил в законную силу.