Трансплантологи Шымкентской городской клинической больницы №1 обновили рекорд в Казахстане.

Очередная родственная пересадка печени сегодня сделана за 5 часов 48 минут. Слаженная работа целой команды специалистов помогла провести успешную операцию и это еще раз показывает мировой уровень работы больницы. А раньше такая операция занимала от 13 до 18 часов.

Когда каждый врач знает свое дело доводя до автоматизма, если смотреть с точки зрения экономики, потери крови во время операции и расходы наркозных препаратов минимальные, также пациент быстро восстанавливается и заживление раны ускоряется. В будущем наши врачи планируют еще быстрее сделать трансплантацию.

В этот раз реципиент 1981 года рождения болел гепатитом Б и Д в течение девяти лет. Неоднократно лечился в Алмате и Нур-Султане. В Алмате ему отказали делать трансплантацию, потому что из-за мочекаменной болезни посоветовали приехать через месяц. Потом он услышав, что в Шымкенте пересаживается печень, проходил у нас полное обследование и врачи подготовили его на трансплантацию печени.

Конечно, были моменты трудности, у пациента печеночные ферменты и билирубины были высокие.

До операции он лечился в нашей больнице, после всего сделана операционная подготовка. Донором является племянница 1985 года рождения.

Удачную операцию сделали главный врач Абылай Абдужаппарович Донбай и его команда — Садыков Тайбек Кудайбергенович, Байтемиров Сабит Турганович, Кабылов Даурен Асылбекович, Муканова Улжан Абильбековна и Умбетжанов Рахымжан Жолдыбекович.