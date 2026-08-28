Шымкенте впервые успешно провели трансплантацию стволовых клеток

В Шымкенте впервые успешно проведена аутологичная трансплантация гемопоэтических стволовых клеток. Первым пациентом стал 56-летний Амиржан Амирбекович. После проведенной процедуры его состояние стабилизировалось, и мужчину выписали домой.

Трансплантация состоялась 7 августа 2026 года на базе Городской многопрофильной больницы с Онкологическим центром. Собственные стволовые клетки пациента были заранее заготовлены 28–29 мая в Научно-производственном центре трансфузиологии с помощью специального сепаратора. После криоконсервации при ультранизкой температуре биоматериал доставили в Шымкент в специальном сосуде Дьюара с соблюдением требований холодовой цепи.

По словам директора больницы Талгата Курманова, подготовка к первой трансплантации заняла продолжительное время. Все этапы — от заготовки и хранения клеток до их транспортировки — проводились в соответствии с установленными требованиями. После трансплантации специалисты зафиксировали приживление клеток и положительную динамику показателей крови.

Сложная процедура прошла при непосредственном участии и под контролем главного внештатного гематолога Казахстана, ассоциированного профессора, руководителя Центра трансплантации костного мозга и онкогематологии Вадима Кемайкина. В реализации проекта также участвовали специалисты Управления здравоохранения Шымкента, Национального научного онкологического центра и Городской многопрофильной больницы.

Первая успешная трансплантация стала новым этапом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи в Шымкенте.

Сегодня в Центре мини-инвазивной хирургии Городской многопрофильной больницы регулярно проводят сложные интервенционные процедуры, в том числе радиочастотную абляцию опухолей, эмболизацию, внутриартериальное введение химиопрепаратов, холангиостомию, нефростомию и установку венозных порт-систем. Центр оснащен современным ангиографическим аппаратом Philips Azurion.

Медицинскую помощь здесь получают не только жители Шымкента, но и пациенты из Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской и Актюбинской областей, а также Кыргызстана. Специалисты центра обмениваются опытом с коллегами из России, Японии, Южной Кореи, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

Внедрение аутологичной трансплантации позволит пациентам со сложными гематологическими заболеваниями получать высокотехнологичную помощь непосредственно в Шымкенте, сократив необходимость выезда на лечение в другие города или за рубеж.

Успешное восстановление и выписка первого пациента стали практическим результатом внедрения нового направления медицинской помощи в городе.