В филиале Правительства для граждан по городу Шымкент назначен новый директор.

Приказом председателя правления государственной корпорации «Правительство для граждан» на должность директора филиала по г. Шымкент назначен Данабек Исабеков.

Данабек Исабеков родился в 1983 году.

В 2004 году окончил Казахскую государственную юридическую академию по специальности «Юрист», в 2008 году — Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. Ауезова по специальности «Финансы», после продолжил обучение в Региональном социально-инновационном университете по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2004 году ведущим юрисконсультом Департамента казначейства г. Шымкент. Последующие годы работал оператором, архивистом в Налоговом комитете по г. Шымкент, в сфере бизнеса. В 2009-2014 годах работал заместителем директора ЮКОФ РГП «Центр обслуживания населения» г.Шымкент. В 2014-2016 годах занимал должность директора департамента филиала РГП на ПХВ «Центр по недвижимости» по ЮКО. С 2016 по 2018 годы — директор департамента «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости»- филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЮКО. До назначения работал на должности заместителя директора Филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по г.Шымкент.

Исабеков Данабек награжден медалью «За вклад в развитие системы правосудия», награжден медалью акима Южно-Казахстанской области, а также нагрудным знаком «Почетный работник» Правительства для граждан.

Женат, воспитывает 4 детей.