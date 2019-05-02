В рамках реализации социальных мер Елбасы «Әлеуметтік қамқорлық» с 1 апреля т.г. ведется приём документов на получение обновленной адресной социальной помощи (АСП). Заявления принимают в центрах занятости и сельских акиматах.

По состоянию на 2 мая т.г., через систему «Е-халық» всего принято 148 649 заявлений (799 032 человек), из них по 100 566 заявлениям приняты положительные решения, 41 647 — находятся на рассмотрении. Больше всего заявителей зарегистрировано в Туркестанской – 30 382 семей (180 179 человек), Алматинской областях – 17 698 (93 399 человек) и г.Шымкент 17 275 семей (88 478 человек).

Кроме того, в автоматическом режиме 48 380 (269 330 человек) получателям АСП произведен перерасчет ранее назначенных сумм.

Всего на сегодняшний день адресная социальная помощь обновленного формата выплачена 84 287 семьям на общую сумму 9,4 млрд тенге.

Вместе с тем, Министерство труда и социальной защиты населения РК напоминает, что адресная социальная помощь назначается с месяца обращения и не зависит от дня подачи заявления.

Согласно поручению Елбасы в Казахстане с 1 апреля т.г. критерий для оказания АСП увеличен с 50% до 70% от прожиточного минимума, составив 20 789 тг. В результате численность получателей пособия возрастет с 571,6 тыс. человек до более 830 тыс. человек. При этом, если средний размер АСП на каждого члена семьи ранее составлял 4 834 тенге, то теперь на каждого ребенка будет выплачиваться 20 789 тенге.

Всего на адресную социальную помощь в 2019 году предусмотрено свыше 130 млрд. тенге.