В Шымкенте ливень затопил квартиры многоэтажки в «Нурсате»

В Шымкенте в микрорайоне «Нурсат» проливной дождь залил несколько квартир в доме № 47.

Жильцы квартир, расположенных на 8-9 этажах, пытались справиться с потопом собственными силами, но, увы. Дождевая вода лилась не только с потолка, но и стремительным ручьем бежала по люстрам и светильникам.

Большинство жителей затопленных квартир на ночь перебрались к родственникам.

— Спать не на чем. Не осталось ни одной сухой корпешки! Завтра мы соберемся и будем решать, что делать», — поделилась жительница затопленного дома.

Перила в подъезде теперь завешены коврами, другого способа просушить их нет.