В Шымкенте пройдет модернизация водопроводных сетей, об этом сообщил аким Шымкента во время своего выступления на площадке СЦК.

«В настоящее время существует ТОО «Водные ресурсы маркетинг» и недавно в прессе была публикация о том, что из-за порыва коллектора затопило дом пожилой женщины, с руководством данной компании, они взяли на сея все расходы. Мы постоянно проводим с ними работу. В самое ближайшее время мы определим объем инвестиций которые они направят со стороны компании на модернизацию водопроводных сетей»,-рассказал аким Шымкента.

Напомним, ранее жители микрорайона «Онтустик» (бывший поселок Чапаевка) пострадали от ночного потопа. Несколько дворов затопило канализационной жижей с грязью.