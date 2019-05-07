В Шымкенте начал работу центр по мониторингу выборов в президенты РК. Задача этой платформы — информирование избирателей по выборным участкам, а также мониторинг голосования и контроль самого процесса выборов.

В центре будут готовить и обучать наблюдателей. Планируется создание службы, где каждый избиратель сможет получить юридическую консультацию. По словам работников, ожидаемый результат, это максимальный учет мнений, который позволит сформировать доверие к итогам выборов.

Как пояснили активисты, главная задача Гражданской платформы — это честные выборы.