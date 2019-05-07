На территории города Шымкент выявлено 2 места по продаже поддельных диагностических карт технического осмотра.

Департамент Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент совместно с инспекцией транспортного контроля проведл мониторинг мест выдачи диагностических карт технического осмотра автотранспортных средств с участием членов Специальной мониторинговой группы.

В ходе мероприятия на территории города Шымкент выявлено 2 места по продаже поддельных диагностических карт технического осмотра. Указанные пункты продажи поддельных диагностических карт техосмотра были выявлены путем проведения общественного мониторинга методом «тайный покупатель», соответствующие материалы о выявленных фактах направлены в Департамент полиции.

Об этом стало известно 6 мая 2019 года на очередном заседании межведомственной рабочей группы по вопросам оказания государственных услуг при Департаменте.