Больше трех тысяч фиктивных техосмотров будут аннулированы

Больше трех тысяч диагностических карт будут аннулированы, по которым обнаружены нарушения правил прохождения техосмотра. Нарушителям будут направлены SMS сообщения от 1414 о необходимости повторного прохождения технического осмотра.

По итогам мониторинга (за период с 4 июля до 3 октября 2023 г.) диагностических карт с участием рабочей комиссии были обнаружены нарушения по 3324 диагностическим картам, имеющим признаки проведения фиктивного технического осмотра транспортных средств в виде редактирования фотографий.

Теперь в ближайшие дни ожидается аннулирование данных карт согласно внесенным изменениям и дополнениям в Правила организации и проведения обязательного техосмотра транспортного средства. После в мобильном приложении eGov mobile цифровой документ также не будет отображаться.

«Как вы знаете, с 4 июля вступили в силу Правила, где были внесены изменения об аннулировании фиктивного техосмотра на законодательном уровне. В ближайшее время мы с Комитетом транспорта будем принимать меры по аннулированию техосмотров за выявленные нарушения. Хочется верить, что после таких мер наши граждане не будут «покупать» техосмотр, а будут проходить их честно. Ведь безопасность и жизни людей на дорогах в первую очередь ответственность самих водителей», — отметил Председатель Правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин.

На данный момент в Единую информационную систему «Техосмотр» подключены 820 Операторов технического осмотра. Оператор ЕИС «Техосмотр» проводит не менее двух раз в неделю объективный мониторинг поступающих данных в систему, создает рабочую группу из числа отраслевых ассоциации и организации в области транспорта, а также с представителями правоохранительных органов.

Согласно приказу МИИР РК от 20 апреля 2023 года, АО «НИТ» определен Оператором единой информационной системы обязательного технического осмотра (ЕИС «Техосмотр»). Также ЕИС «Техосмотр» постановлением правительства включен в перечень критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры.