В Шымкенте пятилетнего мальчика сбили насмерть во дворе дома.

Автомобиль под управлением молодой женщины переехал ребенка. Очевидцы пытались спасти малыша, но он скончался в реанимационном отделении больницы.

Смертельный наезд на ребенка произошел во дворе дома № 4, расположенного по улице Алимкулова в районе Верхнего рынка.

По словам очевидцев, автомобиль «Шевроле», за рулем которого находилась молодая девушка, двигался по двору, где играли много детей. Водитель, видимо, поздно заметила выбежавшего с подъезда мальчика. Она пыталась резко затормозить, но столкновения избежать не удалось, малыш попал под колеса.

Ребенок 2013 года рождения скончался в отделении реанимации областной клинической больницы. Из-за ее близкого расположения к месту ДТП, его туда доставили очевидцы, не дожидаясь прибытия скорой помощи, оценив тяжелейшее состояния малыша.

Заведующий отделением реанимации Вячеслав Цай: «Поступил звонок с приемного отделения, что везут ребенка в состоянии агонии. Учитывая, что он находился в бессознательном состоянии, подключили его сразу к аппарату искусственного дыхания. Проводили сердечно-легочную реанимацию в течении 25 минут, но сердечная деятельность остановилась. Он был осмотрен нашими нейрохирургами и предварительно мы диагностировали перелом основания черепа».

Отметим, что дом расположен возле Верхнего рынка. Тот двор, где сбили ребенка, продавцы рынка превратили в стихийную автостоянку. Со слов домкома дома, она каждый день звонит в полицию с жалобой и сотни раз обращалась с заявлениями в акимат.

Шоланова Раушан,, домком: «Продавцы торгового рынка превратили наш двор в стоянку, сегодня сбили ребенка… Неужели должна была произойти трагедия, чтобы наши жалобы услышали. Обращаюсь в акимат: наведите здесь порядок! Детям играть негде, дворы забиты автомашинами. Поставьте нам шлагбаум, видеокамеру, примите какие-либо меры.

По данному факту нами отправлен запрос в ДП г. Шымкент.

Шакир Омаров