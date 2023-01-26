Руководство Верхнего рынка опровергло причастность к скандальному видео

Руководство Верхнего рынка сделало заявление по поводу скандального видео с продавцом фруктов и овощей.

По словам Галымжана Кененбаева, операционного директора, распространенное в социальных сетях видео не имеет отношения к Верхнему рынку. Инцидент произошел на стихийном рынке, где продавцы самовольно развернули торговлю. Это находится возле Верхнего рынка, но не является его территорией.

«Мы несем ответственность только за наших предпринимателей. У нас однотипные прилавки, есть утвержденные правила. Не стоит путать Верхний рынок со стихийным. Это за нашим ограждением. То, что находится за официальной территорией, это уже стихийная торговля, мы сами с ними боремся уже много лет, но это не наша компетенция. Там регулировать и контролировать должны акимат и полиция. Кто разрешает им торговать? Что касается наших продавцов, качество оказания услуг мы держим на контроле. В таких случаях мы их штрафуем либо расторгаем договор. А за ту продавщицу на видео не несем ответственности», — прокомментировал Галымжан Кененбаев, операционный директор Верхнего рынка.

К слову, из-за близости незаконной торговли развернувшейся вокруг нередко страдает репутация адмнистрации Верхнего рынка. Этот вопрос не решается много лет. И по словам Гаымжана Кененбаева, в случае необходимости они готовы помочь местным исполнительным органам в борьбе со стихийной торговлей.