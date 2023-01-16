Самый «аварийный» день недели назвали аналитики

Пальму первенства по количеству зарегистрированных ДТП на дорогах Казахстана забирает понедельник.

ДТП часто происходили также в субботу и во вторник. Реже всего такие происшествия фиксировались по четвергам. А вот самым «аварийным» днем стал первый день недели — понедельник. К такому выводу пришли аналитики Ranking.kz.

Как показывает статистика, больше всего аварий на дорогах происходят днем- 68%, ночью — 12%, а во время сумерек- 19%.

На первом месте авария с наездом на пешехода-это более 5 тысяч случаев, следом идет столкновения машин -3,2 тысяч, на третьем и четвертом месте опрокидывания машин и наезды на препятствия- 1,2 тысячи ДТП. Пятерку антилидеров заключает падение пассажиров — это около 340 случаев.

Лидером столкновений со смертельным исходом за прошедший год стала Туркестанская область- 37% от общего количества происшествий в регионе. За ней:

Карагандинская- 33,9%;

Улытауская 33,3%;

Абайская 29,8%;

Кызылординская 23,4% области.

В целом за январь-ноябрь прошлого года в стране зафиксировали 13,4 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это на 9,2% больше, чем в 2021. Из них 1,7 тыс. закончились смертельным исходом.