Мать и дочь насмерть сбили на пешеходном переходе в Шымкенте

От полученных травм мать и дочь скончались на месте.

Настоящая трагедия произошла в Шымкенте сегодня, 10 октября утром. Прямо на пешеходном переходе по улице Толеметова насмерть сбили женщину и девушку, сообщает корреспондент OTYRAR с места событий. Погибшие — 43-летняя мать и 16-летняя дочь.

Смертельный наезд совершил 24-летний водитель Mitsubishi Pajero. После сильного удара пешеходов отбросило примерно на 20 метров. От полученных травм обе скончались на месте.

Как сообщили в полиции, водитель водворен в изолятор временного содержания. Проводится досудебное расследование.