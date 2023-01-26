Продавщица-фокусница из Верхнего рынка обманула клиента и попала на видео

Ловкость рук и никакого мошенничества. Продавщица овощей и фруктов на рынке Шымкента прославилась на просторах интернета.

Автор видео стал свидетелем увлекательной «сделки купли-продажи». Запись разлетелась в социальных сетях. Со слов автора видео, действия происходят на Верхнем рынке Шымкента, который прославился самыми демократичными ценами.

На кадрах первые секунды ничего примечательного- обычная картина для базара. Продавщица накладывает клиенту пакет свежих зеленых яблок прямо с витрины. Далее ловким движением руки под прилавком женщина обменяла свежую партию на уже готовый пакет с яблоками. На вид те же, а вот качество и вкус под вопросом.

Автор видео подписал его так: Кто, что заметил? По понятным причинам мы решили исказить изображение лиц продавца и покупателей и обратились с запросом в Департамент по защите прав потребителей. Насколько законны такие действия продавца и что можно предпринять, если ты стал жертвой пусть и небольшого обмана.

«Есть статья администартивного кодекса Статья 190, часть 1 Нарушение законодательства Республики Казахстан о защите прав потребителей — обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение относительно потребительских свойств или качества товара (работы, услуги) или иной обман потребителей индивидуальными предпринимателями или организациями, осуществляющими торговую деятельность и оказание услуг. То есть такие дела рассматриваются и привлекаются к администартивной отвественности. Уполномочен департамент внутренних дел. То есть люди, которых обманули на рынке, фактически могут сразу же сделать фото-видеофиксацию и звонить на 102″, — прокомментировал Бахытжан Салхожаев, главный специалист Департамента по защите прав потребителей Шымкента.

Кроме того пожаловаться на организацию и бизнес объекты можно через систему E-otinish.